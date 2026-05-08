Bénin : Les Démocrates en atelier pour panser les plaies et préparer l’avenir

Après une séquence électorale éprouvante marquée par leur absence aux scrutins majeurs de 2026, le principal parti d’opposition, Les Démocrates, organise ce samedi 9 mai un atelier de réflexion à son siège de Cotonou. Objectif : définir une nouvelle ligne stratégique dans un climat de trêve politique.

Moins d’un mois après l’élection présidentielle du 12 avril dernier, la formation à la flamme entame une introspection profonde. Cet atelier de réflexion sur les « perspectives d’avenir » intervient alors que le pays entre dans une période de calme relatif, une trêve politique de fait, après l’installation des nouvelles institutions.

Le contexte pour Les Démocrates est celui d’une reconstruction nécessaire. Le parti sort en effet d’une période de turbulences inédites. En janvier 2026, la formation n’avait pu obtenir de sièges lors des législatives, faute d’avoir rempli les critères du Code électoral.

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Ce séminaire est aussi le premier grand rendez-vous sous la houlette de Nourénou Atchadé, qui a succédé à l’ancien président Thomas Boni Yayi, ce dernier s’étant retiré pour des raisons de santé. Dans un Bénin où le paysage politique est désormais largement dominé par la mouvance présidentielle, Les Démocrates doivent se réinventer.

Entre crise de cohésion interne et besoin d’ancrage local, les cadres du parti devront trancher : rester une opposition radicale ou adopter une posture plus conciliante pour peser sur les réformes futures. Si l’horizon 2033 semble lointain, c’est pourtant dès ce samedi que se dessine l’avenir de la résistance démocratique au Bénin.