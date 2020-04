Ce lundi, le ministère de la Défense des USA publiait trois vidéos prises par des pilotes de la marine américaine et révélant de mystérieux objets volants qui jusqu’à ce jour demeurent non identifiés. Des vidéos d’OVNIs (objets volants non identifiés) circulant depuis des années et autour desquelles, cette décision du Pentagone voudrait “dissiper toute idée fausse” concernant leur véracité. Deux des vidéos avaient été enregistrées en janvier 2015, selon le ministère de la Défense ; l’autre datant de plus d’une quinzaine d’années.

Des vidéos ”sensibles”….

Les questions concernant les Objets Volants Non Identifiés, avaient toujours fait partie d’un ensemble de dossiers jugés extrêmement « sensibles » par le Département américain de la Défense. D’abord parce qu’ils induisaient des questions auxquelles le Département ne pouvait répondre, et ensuite parce qu’ils laissaient insinuer que l’espace aérien des USA n’était pas aussi inviolable que l’adminstration fédérale aimait à le laisser croire. Pour ces raisons, les dossiers ‘’OVNI’’ étaient maintenus au secret absolu. Un programme en 2007, avait été crée pour étudier les phénomènes : le ‘’Advanced Aerospace Threat Identification Program’’ pour ‘’programme d’identification avancée des menaces aérospatiales’’. Une enquête secrète financée à hauteur de 22 millions de dollars par le gouvernement des États-Unis.

…Devenues “inoffensives”

Mais jetée aux oubliettes cinq années plus tard, à cause selon des observateurs, du fort peu de réponses trouvées ; les « Objets Volants » encore aujourd’hui restaient « non identifiés ». Et depuis, tout le secret autour de ces ‘’OVNIS’’ n’avaient pas empêché des images, témoignages et autres vidéos de circuler dans la presse américaine et d’alimenter les débats. Ce lundi, donc, le Pentagone, jugeant ces vidéos « inoffensives » avaient donc décidé de ne plus les maintenir secrètes. Selon le communiqué du Département de la Justice qui avait accompagné la publication des vidéos ; rien en ces images « ne révèle aucune capacité ou système sensible et n’empiète sur aucune enquête ultérieure sur les incursions aériennes dans l’espace aérien par des phénomènes aériens non identifiés ». Une conclusion à laquelle les autorités en charge de la Défense seraient arrivées, après « un examen approfondi ». `