Aux USA, l’administration Trump et les gouverneurs de certains états, pour la plupart démocrates étaient en conflit sur la date de levée du confinement et ses modalités d’application. Un conflit qui relevait surtout d’une lutte de leadership politique. Mais alors que des gouverneurs semblaient prendre un malin plaisir à défier l’autorité du locataire de la Maison-Blanche, Brian Kemp, gouverneur de la Géorgie et grand partisan de Trump, avait plutôt lui d’aller résolument de l’avant dans l’optique présidentiel.

Dès mardi dernier déjà, Brian Kemp avait annoncé qu’en Géorgie, ils allaient conformément aux directives de Washington, passer très prochainement à la réouverture des entreprises sur toute l’étendue de l’état. Une décision tout de suite applaudie par le président Trump. Et lors d’un briefing à la Maison-Blanche mardi soir, Trump appelait Kemp un “homme très capable” qui “sait ce qu’il fait“. Cependant cette ‘’réouverture’’, avait rencontré le scepticisme de certains ‘’patrons’’ soucieux encore de la santé et de leurs employés et de leurs clients. Le fait est qu’en Géorgie, les cas confirmés de coronavirus avaient excédé les 20 000 et les personnes décédées à cause de la pandémie, avaient passé le cap des 800.

Trump pas du tout d’accord

Le gouverneur fort de l’approbation du président, avait révélé une date pour la ‘’réouverture’’: ce vendredi. Une réouverture « chirurgicale » selon le gouverneur qui dit ne vouloir n’ouvrir dans un premier temps que les entreprises nécessaires « au bien-être » de ses administrés ; « salles de gym, bowlings, salons de tatouage, de coiffure et de soins esthétiques ou encore les ongleries ». Pour ensuite passer le lundi au divertissement, « cinémas et restaurants ». Un plan agressif, que les experts américains de la Santé publique s’étaient dépêchés de critiquer. Surtout que le système de dépistage de la Géorgie aurait pris du retard sur une grande partie de la nation.

En outre, l’État n’aurait pas connu la baisse de ‘’14 jours’’ des cas de coronavirus, qui selon les directives de la Maison-Blanche, était requise avant qu’un État ne commence à rouvrir. Du coup, ce Mercredi, le président Trump revenait sur ses louanges de la veille et déclarait être en parfait désaccord avec la décision de Kemp de rouvrir les entreprises. « Il doit faire ce qu’il pense être juste (…) mais je ne suis pas d’accord avec lui sur ce qu’il fait(…) c’est trop tôt ». Kemp, cependant, a promis de poursuivre son plan de réouverture, malgré la désapprobation du président. Dans une déclaration sur Twitter publiée après le point de presse de Trump, le gouverneur a salué le “leadership audacieux et la perspicacité” du président, mais a défendu son ordre exécutif pour ouvrir des entreprises.