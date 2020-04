Alors que l’État de New York est le plus touché des États-Unis par le nouveau coronavirus, les animaux semblent eux aussi être à risque. En effet, un tigre du zoo du Bronx a été testé positif après qu’il ait présenté des symptômes. C’est l’un de ses gardiens qui lui aurait transmis la maladie, ce dernier ne sachant pas qu’il était touché par le covid-19, puisque asymptomatique.

Ce tigre, ainsi que sa sœur, Azul, deux autres tigres et trois lions sont également touchés par la maladie, mais devraient ne rencontrer aucune difficulté à totalement s’en remettre. S’ils sont un peu fatigués et présentent une toux sèche, les félins continuent de vivre normalement, grâce aux soins prodigués par les très bons médecins du zoo et l’interactivité toujours en place entre ces derniers et leurs gardiens.

Un tigre, touché par le covid-19

Seule inquiétude chez les propriétaires du zoo, la façon dont les animaux vont réagir par le futur et surtout, si d’autres pensionnaires du zoo sont également impactés. Les animaux réagissent tous de manière différente à ces infections et l’institution new-yorkaise souhaite avant tout protéger les siens. Le zoo lui, est fermé depuis le 16 mars dernier, mais les animaux restent en contact avec leurs soigneurs.

Des cas déjà enregistrés

Ce n’est pas la première fois que des cas de transmission depuis l’humain vers les animaux ont été avérés. En Belgique, c’est un chat qui a été contaminé par son maître malade alors que des cas de transmission similaires à ce qui a pu être observé en Belgique, ont également été recensés à Hong Kong, où deux chiens ont été testés positifs au covid-19.