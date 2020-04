Déjà auteur de plusieurs posts Facebook sur le coronavirus il y a quelques semaines, Boni Yayi a repris son clavier hier dimanche 26 avril 2020. Dans un nouveau texte sur le réseau de Mark Zuckerberg, l’ancien président béninois s’est inquiété du comportement du monde scientifique face à ce terrible mal qui a déjà fait 200 mille morts. L’ex pensionnaire du palais de la Marina dit espérer que « l’engagement pris par le monde scientifique pour produire un vaccin sous peu pour mettre fin à l’hécatombe dans nos hôpitaux sera tenu » car actuellement, « il est difficile de comprendre où va l’humanité».

Ebola, Lassa…

Selon Boni Yayi, il suffit de voir les images qu’offrent les rues désertes de New York, Rome, Washington, Johannesburg et autres pour s’inquiéter. « La science doit agir plus vite sur ces pandémies car l’émergence économique, la santé humaine, notre modèle de consommation et l’écologie sont liés sans distinction de couleur de la peau » a poursuivi Boni Yayi. Quand l’ancien président parle de ces pandémies, il évoque également la fièvre Ebola, le paludisme etc. « En 2018 en Afrique, la tuberculose a tué 1,5 millions de personnes et le paludisme a fait 500 mille victimes dont la quasi-totalité en Afrique. Avec le SIDA depuis 1981, on a enregistré près de 32 millions de morts. Il ne faut pas oublier les épisodes plus récents comme Ebola qui a déjà fait 20 mile morts et la fièvre Lassa qui tue près de 6 mille personnes par an sur le continent » informe Boni Yayi.

Grippes et pestes

L’Europe aussi a connu des pandémies meurtrières par le passé. Pendant la période antique, le vieux continent a eu à affronter plusieurs vagues de pestes : peste d’Athènes (100 000 morts), peste justinienne (25 à 100 millions de morts) et enfin la peste bubonique (25 à 50 millions de morts). Il y a ensuite eu la peste espagnole qui a fait 50 millions de morts entre 1918 et 1920 et la grippe asiatique de 1956 à 1958 qui a fait 3 millions de morts. L’ancien président se demande finalement si le monde scientifique a montré ses limites face à ces différentes pandémies de l’humanité.