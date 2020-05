C’est l’affaire qui fait le tour de la toile depuis peu. Les révélations de la journaliste de l’ORTB, Angela Kpeidja sur les harcèlements et autres types d’agression sur son lieu de travail. Depuis les réseaux sociaux bruissent, d’aucuns pour défendre la journaliste, d’autres pour s’attaquer à elle. Face à la situation, l’ORTB avait décidé de réagir en affirmant que les diligences nécessaires sont déjà en cours pour élucider cette affaire dans le souci de garantir un milieu de travail sécurisé à tous les employés et au personnel féminin en particulier.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Le président de la République, Patrice Talon a décidé de prendre l’affaire au vol pour que ce genre de situations ne se répète plus. Il a tenu une séance de travail cet après-midi avec les responsables de la chaîne publique ORTB, de la journaliste Angela Kpeidja, mais aussi de quelques ministres dont celui de la communication.

D’après nos sources, il aurait affirmé qu’il ne peut rester insensible face à cette dénonciation, qu’elle soit fondée ou non. Cette situation n’étant pas une exception dans la société, le président souhaite-t-il en finir avec ces pratiques à partir de ce cas précis? Il semblerait que oui : “Dans la société moderne que nous nous employons à bâtir au quotidien avec l’ensemble du peuple béninois, les pratiques du genre ne doivent pas avoir droit de cité et ne doivent pas rester impunies” a laissé savoir le président Talon. A la principale intéressée, le président a adressé ses félicitations pour son courage avant d’ajouter : “l’acte que vous avez posé sera le déclencheur de quelque chose pour faire en sorte que les femmes soient mieux protégées dans notre pays et le gouvernement prendra toute sa responsabilité“