C’est la nouvelle star des réseaux sociaux au Bénin. En dévoilant les harcèlements dont elle est victime en continu dans son milieu de travail, la journaliste Angela Kpeidja est devenu depuis, le sujet principal des discussions sur les réseaux sociaux. À un tel point que le président de la République Patrice Talon a décidé de la recevoir avec des responsables de la chaîne publique ORTB. Suite à cette rencontre, elle a décidé de remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu dans son combat et aussi le président de la République. Lire ci-dessous son message posté sur la toile.

Message de remerciement d’Angela Kpeidja

Bonjour à tous.Je voudrais humblement et sincèrement remercier tous ceux et celles qui n’ont eu de cesse par téléphone, par écrit, par post ou encore par témoignages, de me soutenir. Je n’oublie pas les associations et autres institutions qui m’ont témoigné leur sollicitude.Enfin je voudrais dire un grand merci au Chef de L’État, le Président Patrice TALON pour son écoute attentive.

La lutte continue!