L’activité du Bénin sur le marché financier régional n’étonne plus personne. En effet, le pays s’endette à tour de bras depuis le début de l’année. Hier encore, il a ramassé 133 milliards sur cette place financière suite à l’émission des Bonds Assimilables du Trésor (BAT) pour une durée de trois mois. Le montant mis en adjudication était de 130 milliards de FCFA. L’échéance est fixée au 5 août 2020. Le taux d’intérêt est multiple et la valeur nominale unitaire de 1 million de FCFA. Le taux marginal est de 3,14% et le taux moyen pondéré de 3, 1095%. Quant au rendement moyen pondéré, il est de 3,13%.

Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d’échéance. Selon toute vraisemblance cette opération a été un succès pour le Bénin qui compte surfer sur cette vague favorable. En effet, le pays se prépare encore à émettre simultanément des Obligations Assimilables du trésor avec des maturités de 3, 5 et 7ans . L’opération aura lieu le 22 mai prochain sur le même marché financier régional. Le montant mis en adjudication est de 50 milliards de FCFA.

Une course effrénée à l’endettement qui n’effraie pas le gouvernement

Pour L’OAT de 3 ans., l’échéance est fixée au 25 mai 2023. Le taux d’intérêt est de 5,9%. Quant à l’OAT de 5 ans, l’échéance est pour le 25 mai 2025. Le taux d’intérêt est 6%. Le dernier OAT qui arrive à maturité le 25 mai 2027 a un taux d’intérêt de 6,4%. La valeur nominale unitaire pour les trois s’élève à 10 mille Francs CFA. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine).

Il faut dire que cette course effrénée à l’endettement n’effraie guère le Bénin. Son ministre du plan a récemment fait savoir que le pays est « largement en dessous des 50% d’endettement ». « Notre dette n’est pas critique. Elle n’est pas alarmante » a assuré Abdoulaye Bio Tchané.