C’est une nouvelle qui fait le tour de la toile. Le rédacteur en Chef de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB), Mesmin Adisso a été relevé de ses fonctions. Il n’en fallait pas plus pour que son limogeage soit relié à l’affaire Angela Kpeidja qui défraie la chronique. Pour rappel, la journaliste de l’ORTB avait dénoncé publiquement sur la toile les harcèlements dont elle est victime dans son milieu de travail. A cette occasion, le président Talon avait décidé de rencontrer la journaliste et des responsables de la chaîne.

Le limogeage qui survient donc au lendemain de cette rencontre a donc été directement relié à l’affaire, même si la note de service officielle ne fait aucune allusion à ce dossier. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.