L’ancien roi des arènes de la lutte avec frappe sénégalaise Serigne Ousmane Dia, plus connu sous le nom de “Bombardier” s’est encore une fois exprimé sur la gestion du Comité National de Gestion de cette discipline sportive populaire. Le “B52” de Mbour campe sur sa position concernant monsieur Alioune Sarr, président de l’instance dirigeante de la lutte sénégalaise depuis près de 26 ans. Pour le lutteur, Alioune Sarr ne doit plus occuper le poste de Président du Comité National de Gestion de la lutte.

Bombardier demande du sang neuf à la tête du CNG

Dans un entretien accordé à Sunulamb, Bombardier s’est prononcé sur l’avenir du CNG, pour ce dernier, l’actuel président Alioune Sarr devrait partir : “J’ai toujours dit qu’Alioune Sarr doit partir. Je ne m’en cache pas. On ne dit pas qu’il n’a rien fait pour la lutte, bien au contraire” a déclaré le ténor de la lutte Sénégalaise. L’ancien roi des arènes justifie sa position par le fait que monsieur Alioune Sarr qui a été à la tête du Comité pendant 26 ans, devrait céder la place afin de donner la possibilité aux jeunes d’apporter leur contribution et de diriger le CNG : “la lutte a besoin de sang neuf, de nouveaux visages. 26 ans, c’est trop! Ce que je reproche à Alioune Sarr, ce qu’il n’écoute pas les lutteurs. Ses arguments, ceux qu’il développe, lui suffisent. C’est un dirigeant qui ne recule devant rien. Il n’écoute pas les gens qu’il dirige“.

Serigne Ousmane Dia poursuit en exprimant son désaccord sur la présence des anciens lutteurs Mouhamed Ndao Tyson et Yakhya Diop Yekini au sein de l’administration du CNG. “Un lutteur qui n’est plus en activité n’a plus les ressources et l’énergie pour faire des revendications“. Rappelons que le lutteur de l’écurie de Mbour a été deux fois roi des arènes. Bombardier a disputé deux combats en MMA (Mixed Martial Arts) contre Rocky Balboa et récemment Daniel Podmore, tous deux battus par le B52 au bout de combats éclairs.