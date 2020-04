La lutte sénégalaise est l’un des sports les plus en vue dans le pays. C’est un sport encadré avec différentes commissions dirigées par un président. A la suite d’un désaccord entre le président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte et des arbitres, Alioune Sarr a déclaré ce dimanche qu’il n’allait pas démissionner de ce poste. Malgré les critiques faites à son égard le président du CNG reste ferme dans sa décision.

30 ans à la tête du CNG

A la tête du CNG depuis 1990, Alioune Sarr est critiqué de tout bord par des lutteurs et des acteurs de la lutte, sur les sanctions infligées à certains arbitres. La punition qu’il leur aurait infligée selon lui repose sur la base du règlement. Donc, ces arbitres avaient la possibilité de faire un recours et non pas de manifester leurs peines à travers les médias. Alioune Sarr soutient que “on ne peut pas être dans un système et être contre ce système“.

Soutien du ministère

A l’en croire le président du comité national, le ministre du sport Mactar Ba est lui seul capable de le démettre lors des renouvellements prévus en octobre prochain. C’est dans ce sens que le président du CNG affirme que “tant que l’autorité (le ministère des Sports) me fera confiance, je répondrai toujours présent“, des propos recueillis par l’APS.