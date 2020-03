L’ancien roi des arènes de la lutte sénégalaise, Serigne Oumane Dia plus connu sous le surnom de “Bombardier” a signé une nouvelle sortie victoire en MMA (Mixed Martial Arts) ce dimanche. Pour cette deuxième sortie dans cette discipline encore méconnue d’une grande partie du grand public sénégalais, le B52 de Mbour s’est déplacé à Londres, en Angleterre où il a affronté Danial Podmore dans un combat éclair.

Un face à face de dix secondes

Le combat tant attendu entre les deux poids lourds n’aura duré que le temps d’un éclair avec à la clé la victoire du lutteur de Mbour au bout d’une dizaine de secondes de confrontation. Bombardier réputé pour son agressivité n’a pas dérogé à la règle lors de ce duel. Après un bref échange de coups, l’ancien roi des arènes de la lutte sénégalaise a terrassé son adversaire d’une prise presque parfaite avant de le rouer de coups obligeant l’arbitre à arrêter le combat. Bombardier avait battu Rocky Balboa en Suisse avec une facilité quasi-similaire en 2018.

Le pensionnaire de l’écurie Mbour a tenu à adresser un message de remerciement à ses supporters et à ses compatriotes après sa victoire éclatante : “je remercie tous les sénégalais et les africains qui m’ont soutenu et ont prié pour moi. Comme je l’ai toujours dit, ce sont les dignes fils du Sénégal qui peuvent représenter notre pays“. Avec cette deuxième victoire, la confrontation tant plébiscitée entre Bombardier et le combattant américain Bob Sapp pourrait se concrétiser.