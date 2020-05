Le célèbre acteur américain Tom Cruise a l’intention de tourner un film avec SpaceX, la compagnie du milliardaire américain Elon Musk, et l’agence spatiale américaine Nasa. L’information a été donnée par un média spécialisé américain, qui a indiqué que cet éventuel projet du producteur portera sur un film d’aventure visant à être tourné dans l’espace. Et même s’il est en cours de développement, ce dernier ne constituera pas un épisode de la franchise Mission : Impossible. En outre, c’était depuis le début des années 2000 que ce rêve occupait l’esprit de Tom Cruise.

Une proposition faite par James Cameron

A cette époque le film devait être réalisé par l’acteur et le réalisateur James Cameron. « Il y a quinze ans, j’ai proposé à Tom Cruise l’idée de faire un film spatial dans l’espace » avait confié le réalisateur à un magazine américain. « J’avais un contrat avec les Russes en 2000 pour aller dans la Station spatiale internationale et y tourner un documentaire en 3D. Puis je me suis dit, ‘nous devrions y faire un film.’ J’ai donc dit [à Tom]: ‘Toi et moi, nous allons prendre deux places dans le Soyouz, mais quelqu’un doit nous entraîner pour devenir des ingénieurs aérospatiaux.’ Tom m’a répondu: ‘Pas de problème, je vais m’entraîner.’ » a ajouté James Cameron.

Tom Cruise avait sauté à 7500 mètres

Le projet est par contre vite rentré dans les tiroirs, puisque même si les deux hommes avaient des idées, le projet se trouvait« conceptuel ». Dans l’attente de ce projet, on verra par ailleurs l’interprète de Nick Morton dans le film La Momie, à l’affiche à la fin de l’année de Top Gun. Au cours de ce film, Tom Cruise pilote en personne, des avions militaires. Pour rappel, Tom Cruise avait fait une escalade à mains nues, du Burj Khalifa à Dubaï. Aussi avait-il sauté à 7500, à partir d’un avion militaire.