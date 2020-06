Marion Maréchal, l’ancienne députée du Front Nationale du Vaucluse s’est prononcée sur les différentes manifestations qui ont lieu suite à l’affaire George Floyd aux Etats-Unis et Adama Traoré en France. Alors que le monde entier déplore les violences policières orchestrées contre les personnes de couleur, la nièce de Marine Le Pen a préféré indiquer qu’elle n’est pas responsable de cette situation.

Adama Traoré, un délinquant selon Marion

Dans une vidéo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux, elle n’est pas allée par quatre chemins pour traiter de délinquant Adama Traoré, ce jeune noir tué en 2016. Pour elle, il s’agit « d’une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d’une interpellation qui n’était pas liée, c’est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais aux crimes qu’il aurait commis ».

« Je n’ai pas à m’excuser en tant que Blanche et en tant que Française – vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n’ai pas à m’excuser pour la mort d’un Afro-Américain aux Etats-Unis. Je n’ai pas à m’excuser pour la mort d’un délinquant, Adama Traoré », a insisté notamment Marion Maréchal. Dans cette vidéo qu’elle a rendue publique dans la nuit du mercredi 10 à ce jeudi 11 juin, elle a également abordé le sujet relatif à la colonisation et à l’esclavage.

“Je n’ai colonisé personne”

A ce niveau, elle a poursuivi sur le même registre en indiquant qu’elle n’est pas responsable de la colonisation encore moins de l’esclavage. « Je n’ai pas à m’excuser parce que je n’ai pas colonisé, je n’ai colonisé personne, je n’ai mis personne en esclavage de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n’ont jamais été colonisés ou mis en esclavage », a poursuivi la femme politique. Elle s’est également attaquée aux autorités françaises qui auraient selon elle cédé à la « loi de l’émotion du groupe, au vil calcul politicien et de la bêtise » face à tout ceci.