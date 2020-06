Le célèbre acteur français Omar Sy a appelé ses compatriotes à condamner les violences policières qui sont commises en France, tout en demandant justice pour Adama Traoré. Après le décès de George Floyd dans la ville de Minneapolis aux Etats-Unis, la semaine dernière, l’humoriste s’est engagé dans la lutte contre les violences policières et les discriminations. Evoquant les manifestants qui ont pris d’assaut les alentours du tribunal judiciaire de Paris, le mardi dernier, Omar Sy a estimé que le décès d’Adama Traoré est « tout aussi injuste et indigne que celle de George Floyd ». Il a exprimé sa satisfaction concernant le fait, qu’une conscience collective est prise aujourd’hui.

« Cette famille a fait preuve d’une détermination »

« je me réjouis de voir des dizaines de milliers de personnes venues de tous horizons sociaux entourer de leurs forces les proches d’Adama Traoré, ses frères, sa sœur, Assa. D’entendre les soutiens leur venir du monde entier. Pendant quatre ans, cette famille a fait preuve d’une détermination sans relâche, quotidienne, qui n’a d’égale que sa peine infinie. » a ajouté Omar Sy. Il a fait remarquer que durant quatre années, la famille d’Adama Traoré a résisté dans une énorme solitude, face à l’indifférence des pouvoirs publics, la léthargie de l’institution judiciaire l’injustice. A l’en croire, elle a « vaillamment tenu bon ».

Les Français doivent tirer profit de l’élan provoqué par l’affaire Floyd

Il s’est cependant interrogé sur le nombre des autres familles, à s’être écroulé « sous les coups d’une justice sourde à leurs demandes, bafouant les droits qu’elle est censé représenter ». Omar Sy a exhorté les Français à s’engager à remédier contre les violences policières en France. « Ne soyons plus spectateurs d’un système violent, qui enterre les mémoires de ces morts dans l’oubli, qui jette systématiquement leurs noms dans la fosse aux non-lieux » a-t-il martelé. Il a fait savoir que tous les Français doivent tirer profit de l’élan provoqué par l’affaire Floyd pour ne plus accepter ce qu’il qualifie de « grossier clivage, qui consiste à trier parmi nous, les méchants et les gentils ».