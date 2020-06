Les données statistiques sur les grossesses en milieu scolaire dans le département de l’Atacora rendues publiques jeudi 25 juin dernier. 147 cas de grossesses en milieu scolaire ont été dénombrés au cours du premier semestre de l’année académique en cours, par les acteurs de mise en œuvre de la campagne « Zéro grossesse en milieu scolaire pour mille opportunités à l’horizon 2020 » dans l’Atacora.

147 cas de grossesses ont été enregistrés au premier semestre de l’année scolaire en cours dans l’Atacora. Natitingou plafonne avec 42 cas, suivie de Kérou 24 cas et Matéri 23 cas contre 17 enregistrés à Toucountouna, a déclaré Casmir Banda, chef du service social scolaire de la Direction départementale de l’enseignement secondaire de l’Atacora.

De même 12 cas de grossesses sont déplorés à Pehunco, 10 à Kouandé et à Cobly, 09 à Boukoumbé et à Tanguiéta, précise le chef du service social scolaire de la Direction départementale, Casmir Banda pour qui « ces chiffres sont déjà inquiétants ». Par ailleurs, il y a eu 434 mères mineures dans le rang des élèves et 709 en milieu d’apprentissage en 2020, indique la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, de l’Atacora.