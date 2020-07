A Lalo, certains conseillers communaux font parler d’eux en boycottant la deuxième session ordinaire du conseil communal qui devait se tenir ce lundi 29 juin 2020. La session, la première de la 4e mandature, n’a donc pas démarré faute de quorum. En effet, la commune de Lalo compte 25 conseillers, mais seulement 11 ont fait le déplacement hier . Les autres ont décidé de briller par leur absence.

Le maire William Fangbédji ne perd cependant pas espoir. Il souhaite les voir ce mardi 30 juin 2020 puisque la session dure deux jours. Comme à Lalo, on a assisté à des boycotts dans d’autres communes du Bénin. A Dangbo par exemple il y avait seulement 09 conseillers présents à la deuxième session ordinaire de la commune le 23 juin dernier, alors qu’elle en compte 19. Les 10 autres ont décidé de briller par leur absence, obligeant le maire à reporter la séance, faute de quorum. Les conseillers absents provenaient pour la plupart du Bloc Républicain.

Est-ce la faute de la loi interprétative du code électoral ?

A Matéri, un peu plus au nord du Bénin, le même phénomène s’est produit. La deuxième session ordinaire de la commune qui devrait se tenir le jeudi 25 juin 2020, a été avortée à cause de l’absence de 13 des 25 conseillers à la séance. Les conseillers qui ont boycotté la session viennent pour la plupart de l’’Union progressiste. On ignore pour l’instant ce qui est à l’origine de ces boycotts.

Ce qui est cependant connu de tous, c’est que la majorité des maires ont été désignés par leurs partis politiques qui s’appuyaient ainsi sur la loi interprétative du code électoral. Une loi votée alors que le pays s’était déjà engagé dans le processus d’élection de ses maires.