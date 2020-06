Le Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN) a organisé ce samedi 27 juin 2020 à la salle rouge de Canal Olympia de Cotonou la première édition du gala des Fédérations sportives nationales. Au cours de ce gala, trois fédérations ont été distinguées pour la qualité de leur gestion. Cet événement intervient quatre mois après la tenue de la session de restitution sur les grandes tendances révélées par les travaux du jury mis en place et présidé par l’ancien Basketteur Raoul Ouendo.

L’objectif est d’organiser une soirée d’hommages aux fédérations nationales sportives membres du CNOS-BEN et qui auraient soigneusement renseigné le questionnaire dénommé Assiette Fédérale Identitaire (AFI), indicateur des bases de données de la bonne gouvernance prescrites par l’Agenda 2020 du Comité international olympique (CIO). Le CNOS-BEN ce faisant, vise à conduire progressivement ses fédérations vers une plateforme managériale commune grâce à laquelle, il leur sera désormais possible de s’autoévaluer et de s’auto déterminer.

Le CNOS-BEN désire faire de ce gala une activité privilégiée à travers laquelle, elle célèbre ses membres que sont les fédérations sportives. Cela lui permet de s’offrir un nouvel espace de visibilité sur ses activités avec la possibilité de nouer de nouveaux partenariats avec des invités de marque. Cette activité s’inscrit à la suite du paiement des cotisations au profit de certaines fédérations et la souscription à une police d’assurance qui représentent pour le CNOS-BEN des actions de développement du sport.

La FBH en tête du classement

Selon le président Julien Minavoa, «il s’agit d’un système de mesure conçu par le CNOS-BEN au profit de ses fédérations membres ». Et à partir de la deuxième édition, «le système sera automatisé pour produire et situer au terme de chaque saison sportive chacune de ses fédérations par rapport à la posture qu’elles auraient librement choisi d’occuper dans l’évolution vers le haut niveau ». Pour lui, il s’agit «de créer une saine émulation en leur sein et de les accompagner vers un système d’auto –évaluation ».

Première de ce classement établi par le président du CNOS-BEN, Julien Minavoa et ses collaborateurs, la Fédération béninoise de handball a bénéficié de la médaille d’Or et d’une enveloppe financière de six millions de francs. Classée deuxième, la fédération d’athlétisme pour sa part, a eu la médaille d’Argent et un chèque de 4,5 millions alors que le Karaté, troisième, a reçu la médaille de bronze et un chèque de trois millions.

Présent à ce gala, le secrétaire général du ministère des sports, Bellarminus Kakpovi a remercié le président du CNOS-BEN et tout son Comité exécutif pour la qualité du travail abattu. Il a aussi rappelé aux fédérations de saisir cette noble opportunité qui permet de lancer le challenge et la compétition au sein du mouvement sportif béninois. Pour lui, le gala des Fédérations nationales sportives vient soutenir le gala des champions qui célèbre les meilleurs athlètes.