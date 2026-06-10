Mondial 2026: Deschamps défend Mbappé comme attaquant des bleus

Le 10 juin 2026, quelques heures après la victoire de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord (3-1), Didier Deschamps a répondu aux interrogations sur le positionnement de Kylian Mbappé en pointe de l’attaque des Bleus. Pour beaucoup d’observateurs, l’attaquant madrilène serait plus dangereux sur le flanc gauche de l’attaque française. À quelques jours du début du mondial, le sélectionneur a défendu ses choix tactiques.

Dans des déclarations diffusées dans la presse sportive, Didier Deschamps a estimé que le joueur du Real Madrid disposait effectivement de toutes les qualités pour évoluer dans l’axe de l’attaque. Malgré le fait qu’il n’ait pas marqué lors des deux derniers matchs, il est amené à jouer un rôle central dans le dispositif tricolore.

Le positionnement de Kylian Mbappé, souvent critiqué

Ce n’est pas la première fois que de tels débats reviennent. En effet, les discussions autour du positionnement du champion du monde reviennent assez fréquemment. Certains observateurs associent davantage l’attaquant à un rôle sur le côté, où sa vitesse et ses accélérations ont souvent fait la différence. Pour son sélectionneur, cela ne correspond cependant plus vraiment à la réalité.

Depuis plusieurs années, que ce soit en club ou en sélection, l’international français a multiplié les apparitions en pointe, avec des responsabilités élargies dans l’animation offensive. C’est aussi le moyen pour les Bleus de limiter ses efforts défensifs. En ne se repliant pas alors qu’il joue sur un côté, Mbappé pourrait laisser des boulevards aux ailiers adverses.

Les Bleus auront besoin d’un Mbappé au top de sa forme

L’équipe de France abordera cette Coupe du monde avec de solides ambitions. Finaliste des deux dernières éditions, sacrée en 2018 face à la Croatie puis battue par l’Argentine en 2022, elle figure une nouvelle fois parmi les principaux prétendants au titre. Pour remporter le titre, les Bleus devront forcément compter sur un Mbappé au top de sa forme, évoluant dans les meilleures conditions.