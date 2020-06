L’humoriste français Elie Semoun ne voit pas d’un bon œil la candidature de son confrère comédien, Jean-Marie Bigard, aux prochaines élections présidentielles françaises. Lors d’une interview accordée à une chaîne de radio française ce jeudi 25 juin 2020 pour la promotion de son film le troisième volet de Ducobu, l’acteur a dit avoir halluciné quand il a appris la nouvelle, affirmant que c’est une grosse bêtise. Il a déclaré ne pas comprendre pourquoi Jean-Marie Bigard a agi de la sorte. Et même s’il trouve que c’est peut-être pour « flatter son ego », il pense que ce dernier ne devrait pas se présenter comme candidat aux élections présidentielles, puisque cela lui portera préjudice.

« On est des bouffons »

« La politique et l’humour, ça n’a jamais fait bon ménage ! Il faut qu’on reste à notre place, on est des bouffons. On peut se moquer des hommes politiques. On est très bien placés pour s’en moquer mais quand tout d’un coup, on fait partie du clan, ce n’est plus possible » a laissé entendre Elie Semoun. Pour lui, Jean-Marie Bigard ne devait « pas se prendre au sérieux ». Le chanteur français a estimé qu’il est nécessaire que le candidat continue à faire rire les Français. « On voit ce que ça a donné sur Coluche. Regardez ce que ça donne avec Dieudonné, c’est n’importe quoi ! » a-t-il ajouté.

Elie Semoun n’a pas terminé sans lancer une pique à Jean-Marie Bigard. Il a indiqué avoir plus de respect pour un homme politique qui arriverait dans le monde de l’humour, que l’inverse. Selon lui, l’humoriste de 66 ans « n’a rien à faire là-dedans ». Par ailleurs, Elie Semoun a affirmé qu’il n’hésiterait pas à dire ce qu’il pense à Jean-Marie Bigard, s’il le croise.