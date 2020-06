Poursuivi pour les délits de ‘’diffusion de fausses nouvelles et outrage à officier de police judiciaire dans l’exercice de ses fonctions’’, le journaliste Cheikh Yerim Seck a été présenté au Doyen des juges ce mercredi 18 juin. Le propriétaire de YerimPost a été, au terme de son audition, remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Les syndicats de journalistes avaient élevé la voie pour dénoncer son arrestation jugée arbitraire. Le journaliste s’est exprimé sur son site quelques heures après sa remise en liberté.

Les syndicats des journalistes solidaires à leur confrère

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs de la Brigade des recherches de la gendarmerie lundi dernier, Cheikh Yerim Seck aurait persisté dans ses déclarations concernant la supposée affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale incriminant les frères Fares, propriétaires de la société Batiplus. Ce dernier qui avait refusé de livrer ses sources a été placé en garde-à-vue à la prison de Thionk sur ordonnance du procureur de la république. Le Syndicat des professionnels de l’information et de la Communication (Synpics) et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse (Cdeps) estiment que l’arrestation du journaliste représente une menace pour la liberté de presse. Les syndicats de journalistes invoquent l’article 16 du code de la presse qui stipule que ‘’le journaliste et le technicien des médias doivent garder le secret professionnel et protéger leurs sources d’information, sauf en cas de manipulation’’.

Une prochaine déclaration annoncée par le journaliste

Pour rappel, Cheikh Yerim Seck a été convoqué ce lundi par la Brigade des recherches après avoir déclaré sur la 7tv que la somme saisie chez les Fares s’élevait à 4 milliards de francs CFA alors que la gendarmerie avait déclaré avoir saisi la somme de 650 millions au cour des opérations de perquisition. Réagissant sur son site YerimPost quelques heures après sa remise en liberté, Cheikh Yerim Seck annonce une nouvelle déclaration prochainement sur cette affaire : “Très chers amis, ces trois jours ont été rudes. Permettez-moi de prendre un petit repos, avant de vous revenir avec une déclaration d’ici demain matin au plus tard si Dieu nous prête la vie” écrit le journaliste.