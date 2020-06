Des statues du navigateur italien Christophe Colomb, ont été prises pour cibles dans plusieurs villes des Etats-Unis. Dans la ville de Boston située dans l’Etats du Massachusetts, un porte-parole de la police locale a déclaré hier mercredi 10 juin 2020, qu’une enquête est en cours, soulignant qu’aucune arrestation n’a été effectuée. Cette statue de Christophe Colomb qui avait été vandalisée de par le passé, est posée sur une stèle à l’intérieur du parc qui porte le nom de l’explorateur. A en croire des médias locaux, Martin Walsh, maire de la ville de Boston, avait annoncé qu’elle serait enlevée à partir de mercredi, dans l’attente d’une décision définitive concernant son sort.

Plusieurs interpellations ont été faites

Dans la ville de Miami située dans l’Etat de Floride, une statue de Christophe Colomb a également été dégradée, avec de la peinture rouge et des inscriptions comme « George Floyd » ou « Black Lives Matter ». D’après une source locale, les forces de l’ordre sont par la suite intervenues et ont procédé à plusieurs interpellations. Dans la soirée du mardi 09 juin 2020, une autre statue de Christophe Colomb a été détruite, à Richmond en Virginie, par plusieurs manifestants grâce à des cordes. Elle a ensuite été trainée et jetée dans un lac voisin. La semaine dernière, le gouverneur de Virginie a fait part de son intention de démonter une statue du général Robert E. Lee, commandant en chef de l’armée sudiste.

Il est considéré comme un usurpateur

Notons que Christophe Colomb a longtemps été présenté comme « le découvreur de l’Amérique ». Il est perçu par de nombreux militants antiracistes comme étant l’un des personnages clé du génocide des Amérindiens et généralement des indigènes. Il est dénoncé tout comme les généraux confédérés lors de la guerre de Sécession ou les esclavagistes. Il est par ailleurs considéré comme un usurpateur, par certaines personnes qui lui attribuent les propos comme : « on ne peut pas découvrir un endroit inhabité ». ce qui n’était pas le cas de l’Amérique. Pour mémoire, Christophe Colomb est un navigateur génois au service des monarques catholiques espagnols, qui a découvert l’Amérique.