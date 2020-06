Un autre scandale sur le foncier a été révélé récemment par la presse qui cite le directeur des domaines Mame Boye Diao après celui dénoncé par le maire de Sicap-Mermoz, Barthelemy Diaz. Accusé d’avoir octroyé des terres d’une superficie de 5000 mètres carrés à un ministre, Mame Boye Diao a livré un élément de réponse à travers un communiqué posté sur sa page Facebook. Le directeur des domaines estime que ces accusations “grotesques” contre sa personne ont été commanditées par des personnes mal intentionnées.

“…des accusation sordides”

Dans le communiqué posté sur sa page Facebook officielle, le responsable des domaines revient sur ces accusations portant sur une superficie de 5 000 mètres carré située dans la zone des filao de Guediawaye dans la banlieue de Dakar. Pour Mame Boye Dioa, ces accusations “sordides” ne méritent pas de réponse d’autant plus qu’il est tenu par son statut professionnel en tant que fonctionnaire et responsable d’un domaine “qui touche le patrimoine des citoyens“. “Mon travail ne me permet pas de répondre à des accusations sordides du genre j’ai proféré des insultes à l’endroit de quelqu’un” peut on lire dans le communiqué.

Monsieur Diao annonce une prochaine sortie

Mame Boye Diao poursuit dans son message posté sur Facebook : “A ceux-là qui ont été payés pour me “salir”, je réponds par le mépris“. Le directeur des domaines annonce cependant une sortie prochaine sur la question de la gestion concernant le foncier : “je donne rendez-vous en milieu de semaine prochaine. Je reviendrai sur les actualités concernant la gouvernance foncière“. Rappelons que le maire de Sicap-Mermoz a récemment révélé un scandale similaire au niveau du site du littoral. Ce dernier appelle les populations à se mobiliser contre “le bradage” des domaines publics du littoral.