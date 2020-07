Longtemps attendu, la décision du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) est enfin tombée ce mardi 30 juin 2020. Tous les championnats nationaux de football sont purement et simplement annulés à cause de la pandémie du coronavirus. Ainsi en a décidé le comité exécutif lors de sa réunion en web linaire hier lundi 29 juin 2020. Selon le communiqué signé du secrétaire général de la FBF Claude Paqui, lors de cette réunion, «le comité exécutif a fait le constat que la situation ne s’est guère améliorée depuis la réunion du comité d’urgence le 15 juin 2020 ».

Au contraire, les cas de contamination augmentent de façon très inquiétante. C’est pourquoi, «le Comité exécutif a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de la saison 2019-2020 entre temps suspendus ». En conséquence, la saison 2019-2020 est annulée. Ce qui induit «qu’aucune équipe ne monte et qu’aucune ne descend ». Et donc, les clubs des ligues 1, 2 et 3 de la saison 2019-2020 sont les mêmes clubs éligibles pour la saison 2020-2021. Pour rappel, prenant en compte les recommandations du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus et dans le souci de préserver l’intégrité physique de tous les acteurs impliqués dans les différentes activités du football, le comité exécutif avait suspendu les différentes compétitions de football en mars 2020. Et en sa séance du 9 mai dernier, il a décidé de la reprise des championnats si avant le 15 juin 2020, le gouvernement levait les mesures barrières qui ont conduit à l’arrêt des compétitions notamment le cordon sanitaire autour d’une quinzaine de villes.

Décision différée

Le Comité avait aussi décidé de l’annulation de la saison si à la date du 15 juin 2020, les mesures barrières n’étaient pas levées. Après l’évaluation de la situation par le Comité d’urgence de la FBF en sa séance du 15 juin dernier, il a été décidé de différer la décision de reprise ou non des championnats de la saison malgré l’assouplissement des mesures barrières avec la levée du cordon sanitaire. Donc, c’est après une nouvelle évaluation de la situation hier lundi et les chiffres préoccupants enregistrés (1199 cas confirmés à l’infection au COVID-19 et 21 décès) que la Fédération a pris la décision d’arrêter les championnats et d’annuler la saison 2019-2020.