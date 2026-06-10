Mondial 2026 : Mbappé 3e au classement Forbes des joueurs les mieux payés

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Forbes a publié ce 10 juin son classement annuel des footballeurs les mieux rémunérés parmi les participants au tournoi. Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, figure à la troisième place avec 95 millions de dollars de revenus sur l’année.

Le Mondial s’ouvre demain, 11 juin, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans une édition inédite à 48 équipes et 104 matchs. C’est dans ce cadre que Forbes rend publics des chiffres qui montrent l’ampleur financière prise par le football de haut niveau.

Ronaldo et Messi, deux milliardaires en lice

Le classement est dominé par Cristiano Ronaldo, 41 ans, capitaine du Portugal, avec 300 millions de dollars de revenus — dont 235 millions issus de son contrat sportif et 65 millions générés hors terrain. Lionel Messi, 38 ans, qui mène l’Argentine en défense de son titre mondial, arrive en deuxième position avec 140 millions de dollars, à parité entre revenus sportifs et revenus commerciaux. Cette édition 2026 sera la première de l’histoire de la compétition à accueillir deux joueurs au patrimoine milliardaire.

Mbappé, lui, perçoit 70 millions de dollars sur le terrain et 25 millions hors terrain, pour un total de 95 millions. L’attaquant français, 27 ans, devance le Norvégien Erling Haaland (80 millions de dollars, 4e) et le Brésilien Vinicius Jr. (60 millions, 5e).

Salah, Mané et les révélations du classement

Plus bas dans le tableau, deux joueurs africains figurent parmi les dix mieux payés. Mohamed Salah, 33 ans, représentant l’Égypte, totalise 55 millions de dollars (6e), contre 54 millions pour le Sénégalais Sadio Mané, 34 ans (7e), dont la quasi-totalité des revenus provient de son contrat en club.

L’Anglais Jude Bellingham (22 ans, 44 millions de dollars) et l’Espagnol Lamine Yamal, 18 ans seulement, complètent le top 10 aux côtés de Harry Kane (41 millions de dollars). La présence de Yamal, déjà à 43 millions de revenus annuels, confirme sa montée en puissance commerciale depuis le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024. La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 débute le 11 juin. La finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.

Le classement Forbes des 10 joueurs les mieux payés au Mondial 2026

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) — 300 M$

2. Lionel Messi (Argentine) — 140 M$

3. Kylian Mbappé (France) — 95 M$

4. Erling Haaland (Norvège) — 80 M$

5. Vinicius Jr. (Brésil) — 60 M$

6. Mohamed Salah (Égypte) — 55 M$

7. Sadio Mané (Sénégal) — 54 M$

8. Jude Bellingham (Angleterre) — 44 M$

9. Lamine Yamal (Espagne) — 43 M$

10. Harry Kane (Angleterre) — 41 M$