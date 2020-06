La grande pluie qui est tombée sur la ville de Cotonou hier jeudi 18 juin 2020 a déjà plongé des quartiers dans l’inondation de même que les écoles et collèges comme les écoles primaires et publiques de Tanto, de Tokplégbé, d’Agla, de Fifadji, le CEG de Suru Léré à Akpakpa. Casse-tête de tous les exécutifs municipaux qui se sont succédés à la tête de la ville de Cotonou, l’inondation a donc rappelé aux nouveaux occupants de l’hôtel de ville leur premier défi à relever. Installé hier dans ses fonctions de chef du 12è arrondissement de Cotonou, Samuel Akindès est bien conscient de la situation.

«Nous sommes accueillis fraîchement par la pluie qui a créé déjà quelques inondations dans l’arrondissement », a déclaré le conseiller élu sur la liste du parti Union progressiste. Et «je crois que nos premiers chantiers seront ces chantiers relatifs aux problèmes de l’assainissement et de l’inondation à Cotonou ». A le croire, la nouvelle équipe dirigeante de la municipalité va innover. Elle ne va «pas continuer de faire 3CI ». Car, «les 3 CI ont fait leur temps ». Selon Samuel Akindès, la nouvelle équipe est dans la logique d’asphalter toutes les rues de Cotonou. Il pense que «quand vous asphaltez les rues, il y a l’assainissement et les caniveaux doivent drainer l’eau ».

Donc, «une fois ces rues asphaltées, les caniveaux construits, je crois que nous n’aurons plus d’eaux dans les rues ». C’est pourquoi il estime qu’il faut accompagner le chef de l’Etat pour qu’après la première phase de l’asphaltage, que la deuxième phase soit mise en œuvre afin de pouvoir aller dans les parties les plus reculées de Cotonou comme les quartiers d’Akogbato, Yêmikodji et Hlazounto. Selon le chef d’arrondissement, ces quartiers qui ont des problèmes d’inondation sont des quartiers stratégiques pour eux.