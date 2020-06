La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a encore frappé. La juridiction spéciale a condamné des personnes à 5 ans de prison pour fraude et escroquerie le lundi 08 juin dernier. « La Cour statuant en matière correctionnelle a examiné les faits de fraude pour examens et concours publics, d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique et d’escroquerie par usage de manœuvre frauduleuse » pouvait-on lire sur sa page facebook.

Le ministère public était représenté par Célestin Kponnon

4 personnes ont donc été condamnées à 5 ans d’emprisonnement ferme, trois, à cinq ans d’emprisonnement dont 4 ans ferme. Deux autres personnes ont écopé de 5 ans de prison, dont 2 ans assortis de sursis. Une personne a pris 5 ans de prison dont 2 ans ferme et trois ans avec sursis. Ces peines sont assorties d’amendes de 13 millions 500 mille francs Cfa à payer au trésor public.

Notons tout de même que deux prévenus ont été relaxés des fins de la poursuite, au bénéfice du doute. La Cour était présidée par Guillaume Dossa Laly. Ces deux assesseurs ont pour nom : Christelle Adonon et David Anani. Le ministère public était représenté par Célestin Kponnon. Le greffier s’appelait Jocelyn Sekou. Signalons qu’au total 12 dossiers ont été vidés au cours de cette audience correctionnelle.