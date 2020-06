Les médias français ont rapporté une réflexion qu’avait menée il y a 10 ans le professeur « chloroquine » sur la gestion d’une épidémie en France qui visiblement est toujours d’actualité par ces temps de pandémie. En effet, au temps fort de la grippe la grippe H1N1, il avait participé aux travaux de la commission d’enquête sur « la première pandémie du XXIè siècle » qu’est la grippe H1N1. Il avait été alors invité à s’exprimer au Sénat dans le cadre de ces auditions.

“La culture sur les maladies infectieuses…sous-développée”

Au cours de ces travaux qui se sont déroulés en 2010, le professeur Didier Raoult avait déjà dressé un bilan assez précis de la situation de la France sur la gestion d’une épidémie. Il s’est référé en cette période à un rapport qui avait été remis au ministre de la Santé, Jean-François Mattei, sur le bioterrorisme en 2003. Il faisait notamment remarquer qu’entre 2003 et 2010, rien n’a véritablement changé dans ce domaine.

« La culture sur les maladies infectieuses en France, le pays qui a réussi à faire accepter la théorie du germe, est devenue sous-développée. », avait lâché dix ans plus tôt, celui qui occupait le poste de directeur de l’Unité mixte de recherche des Rickettsies à la faculté de médecine de Marseille. Il dénonçait le rôle qui avait particulièrement été confié à Institut Pasteur. Selon lui, cette tâche qui lui a été dévolue l’empêche d’être efficace sur son terrain de prédilection.

Le problème de l’Institut Pasteur selon Didier Raoult

« On a confié cette réflexion à l’Institut Pasteur qui était un institut de recherche, un hôpital, un institut de vaccination et de diagnostic international. L’Institut Pasteur était un modèle mondial, mais ce modèle a entièrement disparu quand il est devenu un institut de recherche fondamental : il n’y a plus l’hôpital, le diagnostic ou les vaccins. », avait martelé le professeur « chloroquine » lors de ces auditions.

Tout ceci pourrait bien expliquer ses prises de position au cours de la pandémie du Covid-19. Il avait mis sur pied un traitement à base d’hydroxychloroquine qui ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique.