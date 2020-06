Le milliardaire américain Elon Musk a donné un conseil à Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, qui s’affrontent dans un procès pour diffamation, intenté par l’acteur de Pirates des Caraïbes. « A propos de ce procès, je recommande à tous ceux qui sont impliqués d’enterrer la hache de guerre et d’avancer. La vie est trop courte pour autant de négativité. Personne ne se dira, une fois que tout ça sera réglé, qu’il aurait voulu que cette bataille dure plus longtemps ! » a-t-il confié dans une interview accordée à un média américain. Au cours de cet entretien, il est également venu apporter un démenti aux rumeurs qui lui prêtaient une relation avec Amber Heard et la célèbre top modèle britannique Cara Delevingne.

Il n’a pas effectué de « plan à trois »

Dans le cadre du procès pour diffamation opposant les deux acteurs, l’ex-époux de la meilleure amie d’Amber Heard, Josh Drew, avait assuré que la star d’Aquaman et Cara Delevingne avaient eu des relations sexuelles, en même temps avec le milliardaire. Au cours de son intervention le patron de SpaceX et de Tesla a fait comprendre qu’il n’a pas effectué de « plan à trois » avec ces dernières. « Cara et moi sommes amis, mais nous n’avons jamais été intimes. Elle pourra le confirmer » a déclaré Elon Musk. Concernant sa relation avec l’ex-épouse de Johnny Depp, il a mis les points sur les i, en faisant savoir qu’elle n’avait commencé qu’après que les deux ex-époux se soient séparés, en 2016.

Un article publié en 2018

« Je tiens à confirmer qu’Amber et moi ne sommes sortis ensemble qu’un mois après sa demande de divorce. Je ne pense pas m’être approché d’Amber alors qu’elle était mariée » a affirmé Elon Musk. Rappelons que Johnny Depp exige un montant de 50 millions de dollars à Amber Heard, pour diffamation après la publication d’un édito rédigé par l’actrice et publié par le Washington Post en 2018, dans lequel elle disait que son ex-époux était violent.