Laura Ingraham, présentatrice de Fox News s’en est prise à James LeBron, le basketteur afro-américain qui défendait la cause de George Floyd, le noir américain de 46 ans mort asphyxié par un policier de Minneapolis. Il faut dire que la polémique autour du racisme américain n’est pas prête de s’arrêter. C’est au tour de Laura Ingraham de s’attaquer à James LeBron qui réclamait aussi justice pour les noirs aux USA.

Laura Ingraham qui a déjà affirmé qu’un suprémaciste blanc était « une personne croyant en la souveraineté nationale » s’en était prise au basketteur en lui demandant de fermer sa « gueule » et de « dribbler ». Le dernier post de James LeBron, a suscité plusieurs messages racistes et aussi des injures. Mais LeBron compte continuer de demander justice pour George Floyd. Il affirme en effet « Si vous n’avez toujours pas compris pourquoi la protestation bat son plein : [on en a putain de marre] d’être traités de la sorte. Est-ce qu’il faut qu’on vous l’explique de manière plus simple ? A tous mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, je ne m’arrêterai pas tant que je ne verrai pas du CHANGEMENT. »

Vous êtes de grands joueurs, mais personne n’a voté pour vous.

Il faut dire qu’il a été demandé aux joueurs LeBron et Kevin Durant, de se mêler de leurs affaires. Les problèmes politiques ne les regardant pas, ils devraient retourner sur le terrain. “vous êtes de grands joueurs, mais personne n’a voté pour vous “‘ a t’elle dit .