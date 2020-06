Suite aux récentes révélations faites par le média français « Le Figaro », la présidence française est montée au créneau pour formellement démentir une quelconque volonté de Macron de déposer le tablier. Le média avait en effet annoncé une stratégie qu’aurait mise sur pied l’actuel locataire de l’Elysée. A la faveur d’une rencontre qu’aurait eue Emmanuel Macron à Londres avec des « donateurs de 2017 à Londres», il aurait clairement dévoilé son plan.

Cette stratégie consisterait à provoquer une présidentielle anticipée en démissionnant de la présidence française. «Je suis sûr de gagner car il n’y a personne en face», aurait déclaré Macron selon les informations rapportées par « Le Figaro ». Cette option de démission serait même imminente selon les informations relayées par ce média français.

“Nous démentons cette information”

Mais pour la présidence française, rien de ceci n’est vrai. «Nous démentons cette information. Le président de la République n’a jamais évoqué sa démission», a notamment fait savoir l’Elysée. La présidence dément également l’information selon laquelle l’époux de Brigitte aurait participé à une visioconférence avec des donateurs.

Rappelons que le président français fait face à quelques difficultés depuis quelques mois. Sa côte de popularité aurait même chuté face à son premier-ministre avec qui les relations ne seraient plus des plus harmonieuses. La pandémie relative au nouveau coronavirus n’aurait pas favorisé non plus les choses. Mais avant, la crise des « gilets jaunes » avait également constitué un véritable handicap à sa gouvernance.