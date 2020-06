Sibeth Ndiaye s’est prononcée sur la dernière sortie médiatique effectuée par l’ancien premier-ministre français. A la faveur d’un entretien qu’elle a eu avec le média français BFMTV, elle a indiqué qu’elle ne partageait pas les propos tenus par Manuel Valls dans « Valeurs actuelles ». « Je ne partage pas tout à fait cette analyse. Ses propos lui appartiennent et je ne les commenterai pas plus avant », a fait savoir la porte-parole du gouvernement ce mercredi.

“L’affrontement, de la guerre entre races”

L’actuel conseiller municipal de Barcelone avait lors de cette interview donné son avis sur beaucoup de sujets qui défraient l’actualité. Il a notamment abordé le sujet relatif au racisme qui secoue les Etats-Unis et qui a relancé des manifestations en France. Il déclarait que « la lutte des classes » laissait de plus en plus la place à « l’affrontement, de la guerre entre races ». Il a également déploré lors de cette sortie médiatique l’émergence d’une « logique de la victimisation ».

Une situation instrumentalisée selon Valls

Il n’a pas manqué de se prononcer sur les différentes manifestations qui ont lieu actuellement dans le cadre de l’affaire qu’on peut appeler « Adama Traoré ». Il reconnait que « la mort d’Adama Traoré est un drame ». Mais pour lui, c’est une situation qui est « instrumentalisée par (sa) soeur, Assa, et le collectif de soutien ».

« J’établis évidemment une distinction entre les organisateurs de (ces) manifestations et ceux qui s’y rendent en toute bonne foi, qui sont indignés par le racisme et veulent le dénoncer. C’est un mouvement planétaire qui est plutôt sain », a-t-il poursuivi.