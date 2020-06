Aux Etats-Unis, plusieurs milliers de manifestants battent toujours le macadam pour dénoncer le racisme et revendiquer justice pour George Floyd. Pour le rappeur Kanye West qui était lui aussi jeudi dernier dans le camp des manifestants de Chicago pour la même cause, il ne faut pas laisser la fille de l’Afro-Américain assassiné vivre la triste condition des orphelins. Selon les informations rapportées par CNN, le rappeur américain a mis en place un fond destiné à couvrir les frais de scolarité de la fille de George Floyd. Ce geste de générosité pourra permettre à Gianna de faire de bonne étude dans l’avenir.

Une bonne initiative à laquelle la femme de Kanye West a aussi adhéré. En marge de sa promesse de prendre en charge les frais des soins d’une manifestante grièvement blessée par les agents de la police au cours des protestations. Kim Kardashian a aussi aidé financièrement plusieurs mouvements et associations caritatives dont le NAACP Legal Defence Fund et la National Urban League. Toutefois, la petite Gianna, six ans, et sa mère ne pourront jamais oublier le meurtre de George Floyd décédé suite à une interpellation musclée par des policiers blancs. L’un d’eux s’était servi de ses genoux pour le bloquer au sol pendant huit minutes.

Kanye West au secours des victimes d’injustice

Rappeur, auteur-compositeur, réalisateur ne sont pas les seules qualités connues pour l’artiste originaire de Chicago. Il est aussi un grand supporteur du président Donald Trump. Mais cela ne l’a pas empêché de manifester son adhésion aux revendications légitimes des noirs. En plus d’être solidaire à la famille de George Floyd, il a offert deux millions de dollars destinés à couvrir les frais juridiques de plusieurs familles dont des enfants ont été tués par des policiers.

En dehors de la famille du noir américain assassiné à Minneapolis la semaine dernière, cette somme servira aussi à couvrir les frais juridiques et plusieurs autres familles notamment la famille de Ahmaud Arbery, qui a perdu la vie en février et celle de Breonna Taylor disparu en mars.