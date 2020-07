Le roi de la Belgique, Philippe, a présenté ses regrets à tout le peuple congolais, pour les actes commis sous le règne de l’ancien roi, Léopold II. Ces regrets ont été présentés dans une lettre adressée au président congolais, Félix Tshisekedi, et qui est arrivée ce mardi 30 juin 2020. Dans cette missive, l’actuel roi belge a évoqué les relations entre le Congo et la Belgique, ainsi que l’amitié et la coopération qui les lient. Pour la toute première fois, il a condamné des actes qui avaient été commis au Congo indépendant, puis belge. Autrement dit, avant et après 1908, année de la transmission à la Belgique de son « Congo » par Léopold II.

Des statues de Léopold II dégradées

Le roi Philippe a présenté « ses plus profonds regrets » pour « les actes de violence et de cruauté » commis au temps du règne de Léopold II. Il a également exprimé ses regrets concernant les « souffrances et les humiliations » vécues par les Congolais, durant la colonisation du pays par la Belgique. Notons que cette lettre du roi Philippe intervient dans un contexte, où depuis plusieurs semaines, plusieurs pays dont ce dernier, s’interrogent sur leur passé colonial, en plein mouvement « Black Lives Matter ». Les statues de Léopold II, roi belge à la base du système des « cultures forcées », et qui pensait que son pays s’étendrait à travers la colonisation, ont subi des dégradations dans plusieurs villes.

« Cet héritage colonial colle à nos êtres »

Dans la nuit du 11 au 12 juin dernier, des activistes ont déboulonné une statue de Léopold II, sur le square du souverain à Auderghem, une commune située à la périphérie de Bruxelles. Ils avaient confié à un média belge que « les récents événements aux États-Unis nous rappellent que le racisme est un fléau important et global. Cet héritage colonial colle à nos êtres, à nos interactions et à nos manières de faire dans la société. Sa violence s’incarne jusqu’aux noms de nos rues, jusqu’au choix des statues qui ornent nos places ». Le 09 juin 2020, la mairie d’Anvers avait retiré une statue de Léopold II, qui avait été brûlée puis peinte en rouge, afin de la rénover dans le musée de Middelheim.