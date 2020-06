Toujours dans le but de protester contre le racisme aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, l’Afro-Américain de 46, asphyxié sous le genou de l’ex policier Dereck Chauvin, Facebook l’un des plus grands réseaux sociaux, propose à ses utilisateurs de « nouvelles recommandations ». Il s’agit de quelques réformes du réseau pour permettre aux utilisateurs de la plate-forme de se rassurer sur le fait que Facebook n’est pas inactif face au problème racial aux Etats-Unis. Ce sont des actions pour protester contre le racisme.

Ces recommandations s’adressent en effet aux administrateurs des groupes de Facebook et à leurs dirigeants désignés. Il est dit qu’ils devraient mettre sur pied un règlement assez clair pour les membres du groupe même si cela implique l’interdiction de discuter de certains sujets. Restreindre le champ de certains sujets sans pour autant refuser les nouvelles idées que les membres proposent. Les administrateurs doivent garder l’esprit ouvert face aux nouveautés que les membres apportent surtout si ces idées sont d’actualité. Ce qui pourrait expliquer la création de nouveau groupe.

Des discussions politiques ayant rapport avec les prochaines présidentielles

Ces nouvelles recommandations sont censées contribuer à une meilleure gestion de la crise raciale c’est-à-dire les « problèmes sociaux et de races ». Ce sont d’ailleurs ces « problèmes » qui amplifient les révoltes et manifestations du mouvement « les vies noires comptent ». Ces soulèvement ayant lieu aux Etats-Unis et dans d’autres pays du monde vont à l’encontre du racisme. Il faut croire que ces nouvelles résolutions de Facebook auraient été mises sur pied en réponse à des polémiques politiques ayant rapport aux prochaines élections présidentielles de novembre 2020 pour prôner un mouvement antiraciste.