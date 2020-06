‘’The Room Where It Happened” le livre de l’ancien conseiller à la Maison-Blanche, John Bolton, continue à défrayer l’actualité américaine et internationale par la teneur des révélations que l’auteur y avait compilé. Le livre sorti mardi seulement, était attaqué dès mercredi par la Turquie. En effet selon Ankara, le livre de l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, contiendrait des présentations “trompeuses” et “manipulatrices” des conversations entre le président turc Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump.

Une affaire pendante…

La Turkiye Halk Bankasi AS est une banque commerciale basée en Turquie, dont la majorité des actions sont détenues par le gouvernement d’Erdogan. En octobre 2019, Geoffrey S.Berman, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et John C. Demers, procureur général adjoint pour la sécurité nationale, annonçaient dans une déclaration conjointe que la banque turque était visée par une procédure judiciaire pour six chefs d’accusation. Des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et de violations de sanctions liées à la participation de la banque à un stratagème financier sur plusieurs milliards de dollars pour permettre à l’Iran d’échapper à l’embargo contre son pétrole et aux sanctions économiques américaines.

Dans son livre, Bolton écrivait qu’Erdogan aurait personnellement demandé au président américain d’intervenir personnellement dans le dossier en faveur de la banque et que le président américain avait agrée sa demande. Selon Bolton, le président Trump avait rassuré son homologue turque en lui faisant comprendre « qu’il s’occuperait des choses ». Et que le « problème serait résolu » sitôt que les procureurs en charge du dossier qui étaient des « gens à Obama » seraient remplacés par des « gens à lui ».

Le procureur Berman, congédié il y a quelques jours, devra céder la place à son assistant dès ce samedi. Pour Ankara toutes ces allégations relevaient de la pure fiction, et les conversations entre les deux chefs d’Etat avaient été « arrangées » à souhait pour répondre à des stratégies politiciennes intérieures. Selon Fahrettin Altun, directeur des communications de la présidence turque, de telles allégations ne répondaient qu’à une volonté de saper les « grands efforts » qu’avaient consentis les deux chefs d’Etat pour « rétablir les liens entre les deux pays ».