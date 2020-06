Expliquer à l’opinion nationale, le but visé par la loi explicative et modificative de la loi portant code électoral en République du Bénin mais aussi, ressortir les avantages qui sont contenus dans ladite loi. C’est à cela que s’est attelé le préfet du département du Zou, Firmin Kouton. Il a rencontré à cet effet, la presse, à la préfecture d’Abomey.

A en croire Firmin Kouton, « la loi complétive a renforcé la paix et la cohésion sociale. Elle a permis d’éviter la perte de temps, de respecter la volonté exprimée par les électeurs à travers les urnes en confiant les destinées des communes aux partis politiques majoritaires des communes ».

La loi a résolu plusieurs difficultés auxquelles nous étions confrontés, dont “les alliances contre nature”. Elle ” permettra aux maires désignés de diriger dans la quiétude avec le soutien d’alliés partageant la même idéologie qu’eux ” a t-il poursuivi. Le préfet a donné un satisfecit aux députés pour la prise de cette loi qui a permis d’éviter le piège des blocages pour des velléités individuelles.

Avec cette loi, le parti est désormais au dessus des individus, indique Firmin Kouton. L’autorité préfectorale du Zou a par ailleurs fait savoir que si l’ensemble des quinze communes des départements du Zou et des Collines fonctionnent, c’est grâce à la loi explicative et complétive. Il invite les élus au respect des engagements pris vis-à-vis des populations et à assurer pleinement la tâche pour laquelle, ils sont investis.