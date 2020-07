Le nouveau maire de la ville de Cotonou a procédé lundi 29 juin 2020, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal. Occasion pour Luc Atrokpo de présenter à l’assistance, les chantiers prioritaires prévus pour la ville. En vue de mieux affronter les défis qui attendent le conseil, de nouvelles attributions sont assignées aux adjoints au maire.

C’est une grande première dans l’histoire de la décentralisation que le maire d’une commune attribue des fonctions à ses adjoints en dehors du cadre réglementaire. Le nouveau maire de Cotonou entend déroger à la règle. Lors de la deuxième session ordinaire, Luc Atrokpo a annoncé les nouvelles tâches qu’il confie désormais à ses trois adjoints au maire.

Au premier adjoint au maire sont confiées, l’organisation de la Police municipale et la gestion des affaires domaniales. Egalement, sont désormais du ressort du deuxième adjoint au maire, la mobilisation des ressources fiscales et non-fiscales, la salubrité, la gestion de l’environnement et le suivi de la mise en œuvre des projets du gouvernement. En plus de gérer le suivi des Ong et Associations et les affaires sociales, culturelles et sportives de la ville, la troisième adjointe au maire s’occupera à titre exceptionnel de la gestion des enregistrements des faits d’état civil.

Les adjoints, chefs d’arrondissements reçoivent chacun, les délégations d’attributions d’état civil pour non seulement les célébrations de mariage, mais aussi l’enregistrement des faits d’état civil (naissances, mariages et décès) et la délivrance des extraits y relatifs, a fait savoir Luc Atrokpo lors de son allocution lundi 29 juin, à la salle du peuple de la mairie de Cotonou.