Une décision qui continue de faire jaser. En effet, il y a quelques jours, la firme L’Oréal a confirmé l’information selon laquelle elle allait supprimer de ses produits, certains mots, tels que « blanc », « blanchissant » ou encore, « clair ». Une décision pointée du doigt par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Selon cette dernière, il est terrible de voir qu’un grand groupe français, ait réussi à plier aux revendications des manifestants, et se mette aujourd’hui à diviser hommes et femmes, en fonction de leur couleur de peau. Une sortie effectuée à l’occasion d’un point presse tenu du côté de Nanterre, à la suite des premiers résultats du second tour des élections municipales.

Marine Le Pen tacle L’Oréal

Selon elle, cette décision favorise l’incompréhension chez les Français qui, souhaitent plus d’unité et donc, moins de violence et de division. Toujours à ses yeux, le grand groupe de cosmétiques aurait surtout succombé aux revendications américaines plus qu’aux revendications européennes. En effet, aux USA, le mouvement Black Lives Matter est en train de faire bouger les choses même si, aux yeux de certains, certaines décisions vont un peu trop loin.

Des mots seront bientôt retirés

Il y a quelques jours, dans un communiqué diffusé en anglais, le groupe français affirmait vouloir retirer les mots blancs (white/whitening), clair (fair/fairness et light/lightening) de tous ses produits. Dans l’idée, L’Oréal ne souhaite pas créer de différenciation et ne souhaite pas mettre en avant une peau uniformisée, plus blanche.