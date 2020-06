En attendant la conférence de presse animée par les trois ministres en charges de la mise œuvre des mesures d’atténuation des effets socio-économiques de la pandémie de COVID-19, le ministre de la communication et des postes Alain Orounla était ce jeudi 11 juin 2020 matin sur la télévision Canal3 Bénin pour apporter des clarifications. Le ministre a indiqué que le gouvernement du Bénin à l’instar de ceux du monde entier a pris conscient très tôt des impacts et des effets pervers que cette crise sanitaire peut avoir sur le plan économique et sur le plan social.

A la différence des autres gouvernements, celui du Bénin n’aime pas les improvisations, n’aime pas les parades, n’aime pas la démagogie, n’aime pas les approximations. Parce qu’il aurait été illusoire de prévoir et de chiffrer les conséquences de cette crise sanitaire qui s’est très vite muée en crise économique. Le gouvernement de Talon qui est très méthodique a pris le temps d’observer, de mesurer et d’analyser les impacts, d’en discuter avec les acteurs, les bénéficiaires de ces mesures qui ont été prises avant d’arrêter avec ces acteurs, ces mesures prises ce mercredi 10 juin 2020 en conseil des ministres.

Il s’agit d’un plan social et au-delà de ce caractère social, il s’agit d’un plan de solidarité, de soutien aux secteurs productifs. Il s’agit d’un plan véritable de relance de l’économie. C’est pour cela que ça se fait aujourd’hui. Car, c’est aujourd’hui qu’il y a espoir d’un retour à la normale. Selon le ministre, l’essentiel des fonds mis à disposition provient du budget national.

Aucun secteur n’est délaissé

Le ministre Alain Orounla renseigne qu’il s’est agi d’identifier les différents artisans et les différents corps de métier impactés par la méthode d’inscription sur une plateforme digitale. Les 55 mille bénéficiaires potentiels, c’est ceux qui ont voulu et qui ont pu s’inscrire. C’est donc un chiffre exhaustif qui provient d’un recensement. Vous avez un soutien financier apporté aux entreprises qui est de 63,38 milliards de FCFA. C’est d’abord le secteur formel qui est plus éligible à recevoir la contribution du gouvernement béninois. Car c’est le secteur formel qui paie ses impôts.

Mais le secteur informel n’est pas négligé puisque le deuxième appui de 4,98 milliards de FCFA va à ce secteur avec les artisans et des petits métiers. Aucun secteur n’est oublié. C’est un plan global qui va être détaillé et les ministres en charge de la mise en œuvre de ce plan vont décliner les modalités pour impacter tous les secteurs. Le ministre des Finances et celui d’Etat vont revoir les différents secteurs d’activités concernés pour une répartition juste et équitable.

Encore d’autres enveloppes à venir

A en croire le ministre Orounla, le Bénin a eu la main réaliste dans les mesures sociales prises dans cette période de COVID-19. Le gouvernement va payer à la SBEE et à la SONEB les factures d’électricité et d’eau pour tous les ménages sur une période de deux ou trois mois avec une cagnotte de 5,76 milliards de FCFA. Il y a d’autres pans importants qui vont suivre. Il a, en plus de ces différentes mesures, des soutiens qui sont prévus pour nos compatriotes les plus démunis qui sont en cours d’identification. Donc, il y a encore une enveloppe qui sera débloqué pour faire face aux besoins de nos compatriotes démunis. De même, un plan supplémentaire pour la relance du secteur agricole est prévu. Les critères qui vont permettre d’affecter ses ressources aux ayants droits vont d’être affinés par les ministres en charge de la mise en œuvre.