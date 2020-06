Lundi, dernier, en Californie, le shérif du comté de Los Angeles a confirmé avoir ouvert une enquête visant à faire la lumière sur la mort d’un jeune homme noir, retrouvé pendu à un arbre. Selon Alex Villanueva, il est du devoir des forces de l’ordre de rapidement apporter des réponses à ce tragique incident.

Robert Fueller, 24 ans, est a été retrouvé mort, à 80 kilomètres environ de l’agglomération de Los Angeles. Ce weekend de nombreuses manifestations ont éclaté à travers la région afin de réclamer justice pour ce jeune homme, poussant ainsi les forces de l’ordre à activement réagir. À l’occasion d’une conférence de presse, Alex Villanueva a d’ailleurs confirmé qu’à ce stade, toutes les pistes étaient étudiées.

Robert Fueller, une mort suspecte

Selon lui, toujours, sa mort a suscité une nouvelle vague d’indignation dans la région, mais également à travers le pays. Initialement, son décès a été perçu comme un suicide, mais face à la pression sociale, les autorités ont réclamé une autopsie, laissant penser qu’elles faisaient machine arrière.

Les autorités ouvrent une enquête

En outre, les forces de l’ordre vont étudier indices et autres images de vidéosurveillance, afin de déterminer si ce jeune homme a été victime ou non d’un crime et sur quel fondement. De quoi satisfaire la famille du défunt qui, depuis le premier jour, réclame l’ouverture d’une enquête, remettant en doute le suicide un temps évoqué.