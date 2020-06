En Israël, c’est une femme d’origine africaine qui contrôle désormais le ministère de l’Immigration. Issue d’une famille juive originaire de l’Ethiopie, Pnina Tamano-Shata est venue en Israël à l’âge de 03 ans avec sa famille fuyant la famine de 1984. La nouvelle ministre, âgée de 38 ans, est un grand symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. Une lutte qu’elle a commencée dès son jeune âge. En effet, Pnina Tamano-Shata a suivi des études en Droit et en journalisme en Israël. Déjà à l’université, elle a été une fervente défenseure de la cause des juifs venus d’Ethiopie. Après un essai au journaliste, son militantisme lui a permis d’être élue députée. Aujourd’hui ministre, elle dit avoir les bras ouverts pour accueillir tous les juifs désirant revenir au bercail.

Le racisme ”C’est inaceptable”

Pnina Tamano-Shata a été nommée ministre de l’Aliyah( Immigration) et de l’Intégration, le 17 mai dernier. Un poste qui lui permettra de réunir les juifs dispersés un peu partout dans le monde. Mais surtout poursuivre la lutte contre le racisme et les violences policières, des questions qui agitent le monde depuis le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd. A l’occasion de la commémoration de la mort d’un israélien originaire d’Ethiopie tué par le police, la nouvelle ministre de l’immigration en a profité pour dénoncer le racisme:“la police doit protéger les vies et ne pas les prendre. Elle ne doit pas menacer les gens parce qu’ils sont noirs”. Un mal présent sur toute la planète terre mais qu’on ne doit pas admettre.

“Partout dans le monde, on voit des discriminations contre les Noirs. Les luttes sont les mêmes dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, en France, on voit les violences policières et le ciblage des personnes noires. C’est inacceptable”. a dénoncé Pnina Tamano-Shata. Le racisme est un mal endémique qui perdure et même les sociétés les plus démocratiques ne sont pas encore parvenues à le bannir. Il en est de même pour les violences policières nourries par des prétextes racistes. A ce sujet, Pnina Tamano-Shata fait une proposition ” Il faut évincer les policiers qui commettent des actes violents, racistes ou discriminatoires contre les noirs.”