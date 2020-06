Les doutes sur la probable candidature de l’enseignant du Droit Public, Fréderic Joël Aïvo, à la présidentielle de 2021 se dissipent peu à peu. Ce jeudi 25 juin, il a effectué une descente dans la commune de Savè où il a tenu une séance de travail avec des jeunes. A cette occasion, l’universitaire a rencontré des autorités et des têtes couronnées de la ville. Annoncé depuis plusieurs mois pour la présidentielle de 2021, après des visites dans le département du Borgou et dans la vallée de l’Ouémé au contact de la population, les actes que posent l’ex-doyen de la FADESP semblent davantage confirmer les rumeurs.

“…Bâtir un Bénin prospère et digne”

A Savè, Joël Aïvo a rencontré plusieurs personnalités et notables. Après une visite au palais de la ville pour saluer le roi, le fils de Porto-Novo a aussi rencontré des autorités administratives et politiques. Il a ensuite tenu une séance d’échange avec des jeunes venus pour la circonstance. A cette occasion, l’universitaire a échangé avec ces jeunes sur la nécessité d’une mobilisation pour la démocratie inclusive. Il faut noter qu’à l’occasion de la journée internationale de la femme en octobre 2019, Joël Aïvo était parti visiter les femmes d’une coopérative rurale dans le Borgou. En outre, en novembre de la même année, il a effectué une descente dans la Vallée de l’Ouémé.

Suite à cette visite, Joël Aïvo qui est par ailleurs très actif sur Facebook écrit “ Après Kakanitchoe, ma résolution est qu’il faut concrétiser ce projet de valorisation de la Vallée de l’Ouémé en se donnant, très tôt, les moyens d’être une puissance agricole qui produit, exploite, consomme, transforme et exporte.un message “, un message posté sur sa page Facebook. Avec les dernières informations sur les réseaux sociaux, on pourrait bien affirmer que l’homme est un potentiel candidat pour la présidentielle de 2021. On voit Joël Aïvo sur une photo avec un message ambitieux. “Notre objectif c’est de Bâtir un Bénin prospère et digne”. Reste à savoir si cette photo vient de lui.