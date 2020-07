A quelques mois de l’élection présidentielle de 2021 au Bénin, la question du parrainage est au cœur de l’actualité. La possibilité de voir un candidat de l’opposition à cette élection est objet de préoccupation. Car, selon les textes, un candidat à la présidentielle de 2021 doit avoir le parrainage de 16 députés et/ou de maires. Donc, seuls les deux partis qui soutiennent les actions du président sortant Patrice Talon sont capables de parrainer des candidats. La polémique autour du parrainage s’enfle avec la sortie médiatique du président de l’Assemblée nationale de ce lundi 29 juin 2020.

A l’occasion, le président Louis Vlavonou a indiqué que les élus (député ou maire) ne peuvent parrainer un candidat sans l’avis de leurs partis. Et donc, on voit mal l’Union progressiste ou le Bloc Républicain parrainer un candidat de l’opposition. Mais, voilà ! Une voie de la mouvance dit le contraire. Dans un entretien sur une télévision web du Bénin, l’ancien Bâtonnier Jacques Migan contredit le président de l’Assemblée nationale. Acteur politique et membre du bureau politique du parti Bloc républicain, l’avocat estime que les députés sont libres de parrainer n’importe quel candidat qu’il soit de la mouvance ou de l’opposition. Pour lui, les députés de la mouvance «sont les députés du peuple, ils sont les représentants du peuple, ils ne sont pas la propriété de leur parti politique, … ils sont avant tout, les représentants de la nation ».

Parrainer mais pas battre campagne pour le parrainé

«En tant que représentants de la nation, libre à eux de cautionner, de parrainer tel candidat de leur choix », a indiqué Jacques Migan. Il estime que les représentants de la nation, les élus de la nation ne sont pas les élus de leur parti. A l’en croire, un député est un député de la nation, un maire est un maire de la commune. Donc, «il faut que les gens s’assurent d’une chose : avoir un projet de société bien déterminé, bien défini qu’ils présenteraient à ceux-là qui pourraient éventuellement les parrainer ». «Le parrainage, je le dis et je le répète encore, c’est possible pour quelqu’un qui ne serait pas de la mouvance d’obtenir le parrainage des élus de la mouvance », a insisté Maître Jacques Migan. Plus encore il fait remarquer que «le parrainage ne suppose pas que l’on serait appelé à battre campagne pour celui que vous parrainez ».