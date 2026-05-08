Bénin : Olivier Boko transféré de Missérété à la prison civile de Cotonou

L’homme d’affaires béninois Olivier Boko a été transféré ce jeudi 7 mai de la maison d’arrêt de Missérété vers la prison civile de Cotonou, selon des informations rapportées par Bip Radio. Aucune communication officielle n’avait encore précisé, jeudi soir, les motifs de ce transfèrement.

Condamné le 30 janvier 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Olivier Boko purge une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour complot contre l’autorité de l’État. L’ancien homme d’affaires, longtemps présenté comme l’un des collaborateurs les plus influents du président Patrice Talon, était détenu à la prison de Missérété depuis l’ouverture de cette procédure judiciaire.

Un transfèrement sans explication officielle

Ni l’administration pénitentiaire ni la CRIET n’avaient communiqué sur ce déplacement au moment de la publication de l’information. Les circonstances de son transfert vers la prison civile de Cotonou restent donc inconnues.

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Le verdict contre Olivier Boko avait été rendu par la CRIET à l’issue d’un procès très suivi dans le pays. La juridiction spécialisée l’avait reconnu coupable de complot contre l’autorité de l’État et l’avait condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Cette affaire avait marqué une rupture entre l’homme d’affaires et le chef de l’État béninois, avec qui il entretenait auparavant des relations étroites dans les sphères politiques et économiques. Aucune annonce officielle n’indiquait, jeudi, si ce transfèrement pourrait avoir un lien avec une procédure judiciaire en cours ou une nouvelle audition.