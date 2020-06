Ce vendredi, le président français, Emmanuel Macron rencontrait depuis 2017, son prédécesseur à l’Elysées, François Hollande. Une rencontre placée sous les auspices de la cordialité et de la franche amitié, malgré les relations tendues entre les deux hommes politiques depuis que le protégé avait évincé le mentor à la présidence de la République française. Ce vendredi, les deux hommes autour d’un déjeuner avait discuté sur de nombreux sujets.

Hollande donne des pistes de gestion post-Covid-19

En France, la crise sanitaire était encore loin de se résorber, mais les autorités, vu l’amélioration des statistiques de contamination, pensent tenir le bon bout. Le plus dur serait de faire revenir le pays à son niveau économique ante pandémie. Car comme de nombreuses autres puissances économiques, la France avait été frappée de plein fouet. Depuis le 17 mars, 67 millions de français avaient reçu l’ordre de rester chez eux, ne quittant leur domicile que pour acheter de la nourriture, aller travailler, se faire soigner ou faire de l’exercice par leurs propres moyens.

Un verrouillage qui a mis à rude épreuve les finances publiques, faisant passer en avril, le déficit budgétaire du secteur public à 7,6% du produit intérieur brut (PIB); pas très loin du record de 9% de l’après-Seconde Guerre mondiale. Un état de chose qui n’avait pas échappé à l’ancien magistrat de la cour des Comptes et auteur de ‘’ leçons de pouvoir ’’. Au cours de son déjeuner avec le premier magistrat de France, François Hollande lui avait conseillé de « faire de l’urgence économique et sociale » la première priorité de la gestion de son administration pour l’après pandémie, par notamment une « réindustrialisation des territoires les plus fragiles»

Selon la presse française qui rapporte la conversation, Mr Hollande, avait eu avec le président Macron une entrevue des plus « courtoise » et des plus fournie sur la question de la relance du tissu économique. Une question qui avait semblé tenir à cœur à l’homme d’Etat socialiste. Mercredi, L’Elysées avait déjà fait savoir via twitter, que « Dès le 1er juillet, un mécanisme d’activité partielle de longue durée permettra de soutenir les entreprises qui traversent des difficultés durables mais qui s’engagent à préserver l’emploi au maximum ».