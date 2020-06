Le 02 juin dernier, les députés ont voté la loi interprétative du code électoral. Un texte qui permet désormais aux partis politiques de désigner les maires au lieu que les conseillers les élisent. L’ancien ministre Valentin Djènontin qui intervenait récemment sur Tempo Africa TV, une web télévision, a clairement fait savoir qu’il ne s’agit pas d’une loi interprétative. « On nous a habitués à des terminologies barbares. Il ne s’agit pas d’une loi rectificative, c’est faux. Il s’agit d’une loi modificative. C’est une loi qui a créé de nouveaux droits » a-t-il déclaré.

Un peu plus loin dans sa réflexion, il s’insurgera contre la désignation des maires, consacrée par cette loi. Ce qui le poussera à dire qu’il n’y a pas de concurrence, ni d’élection sous l’actuel régime. « Avec Talon, il n’y a pas de concurrence, il n’y a pas d’élection. Rappelez-vous ! A l’université on a dit que les professeurs ne peuvent plus élire les doyens, les vice-doyens. C’est nomination. A l’Assemblée nationale, il n’y a pas d’élection, les députés sont nommés. Au niveau des maires (les conseillers n’ayant pas accepté se soumettre) on veut leur attacher la bouche. Rapidement on a concocté quelque chose » estime l’ex parlementaire.

Un impossible retour au bercail

Désormais, les conseillers sont devenus des marchandises qui sont taillables et corvéables à souhait, regrette Valentin Djènontin. L’objectif c’est d’avoir des maires qui peuvent se coucher quand on leur demandera, critique encore l’ex collaborateur de Boni Yayi. Signalons que ce dernier est en exil en France.

Il lui est impossible de rentrer dans son pays, où l’attend la prison. En effet, le tribunal de Cotonou l’a condamné à deux ans de prison pour « complicité de vol, de viol de correspondance, de violation de secret professionnel et d’atteinte des secrets professionnels via internet ».