Le géant des Télécommunications Huawei continue de faire les frais de la guerre entre la Chine et les Etats-Unis. En effet, la Grande Bretagne a annoncé ce mardi l’exclusion de l’entreprise chinoise de son réseau 5G. La raison évoquée par rapport à cette décision est un risque pour la sécurité du Royaume-Uni. Entre autres mesures prises contre la structure chinoise, il a été interdit dès la fin de cette année l’achat de nouveaux équipements Huawei.

Une décision politisée selon Huawei

Selon les déclarations du ministre chargé de la Culture et du Numérique, Oliver Dowden, à la chambre des Communes à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) présidée par le Premier ministre conservateur Boris Johnson, les équipements Huawei devront être retirés dans un délai de sept ans. Du côté de l’entreprise chinoise, cette décision relative à l’exclusion de Huawei est politisée.

« Cette décision décevante est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont un téléphone mobile au Royaume-Uni, elle risque de ralentir l’avancée digitale du pays, d’augmenter les factures et d’accroître la fracture numérique », a déploré porte-parole du géant chinois des télécommunications. Pour lui, il est « regrettable que notre futur au Royaume-Uni ait été politisé, à cause de la politique commerciale américaine et non pour des raisons de sécurité ».

Un impact négatif sur les opérateurs locaux

La décision relative à l’exclusion du géant des Télécommunications Huawei ne restera pas sans conséquences sur les opérateurs locaux. Les responsables de l’opérateur BT ont fait remarquer qu’il était « impossible » de retirer en moins de dix ans les équipements « Huawei ». « Si on veut n’avoir aucun élément de Huawei dans toute l’infrastructure des télécoms à travers le Royaume-Uni, je pense que c’est impossible à faire en moins de 10 ans », ont alerté notamment les responsables de l’opérateur BT.