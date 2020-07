Les autorités américaines n’ont pas tardé à réagir suite aux propos qui ont été tenus par le porte-parole de la formation politique au pouvoir au Zimbabwe à l’encontre de l’ambassadeur américain. Ce mardi 28 juillet, le diplomate zimbabwéen en poste aux Etats-Unis a été convoqué selon l’annonce qui a été faite les Etats-Unis. L’objectif est de protester contre des propos « offensants » du parti au pouvoir. Selon une publication qui a été faite par le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique Tibor Nagy sur le réseau social de l’oiseau bleu, «les propos de la Zanu-PF, bien qu’ils soient tristement sans surprise, sont profondément offensants».

Menace de renvoi du diplomate américain

Cette procédure a été adoptée par les Etats-Unis après que l’ambassadeur américain Brian Nichols a été traité de «voyou», par le porte-parole de la Zanu-PF le lundi. «S’il continue à s’engager dans des actes pour miner cette république en mobilisant et finançant des troubles, en organisant la violence et en entraînant des insurgés, nos dirigeants n’hésiteront pas à lui demander de partir», avait déclaré l’homme politique du Zimbabwe. «Les diplomates n’ont pas le droit de venir dans un pays et de s’impliquer dans des actions subversives.», avait poursuivi le porte-parole de la Zanu-PF au pouvoir.