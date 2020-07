Elles ont 34 ans, sont jumelles et font absolument tout ensemble, au point même de partager l’homme avec qui elles vivent. En effet, depuis maintenant neuf ans, Anna et Lucy DeCinque vivent avec Ben Byrne. Si la situation peu paraître invraisemblable, les deux femmes assument parfaitement leur différence et cultivent le goût de tout faire ensemble.

Aujourd’hui cependant, les deux femmes souhaitent aller plus loin encore. En effet, selon certaines informations, les sœurs jumelles ont pour objectif de tomber enceinte, au même moment. Les deux souhaitent absolument vivre une grossesse, ensemble. Selon elles, leurs vies ont débuté dans le même ventre et il est hors de question qu’elles fassent les choses séparément. Manger, dormir, se doucher, et même aller aux toilettes, les deux sont inséparables.

Une vie de couple, bien singulière

Afin de parvenir à leur objectif, Anna et Lucy DeCinque envisagent la fécondation in vitro. De fait, elles décuplent les chances de pouvoir tomber enceinte, au même moment. Pas de choix prédéfini en ce qui concerne le sexe du bébé. Garçon ou fille, les deux jeunes femmes souhaitent simplement que leur future progéniture soit heureuse et en bonne santé. De son côté, le futur papa se montre très excité, lui qui a su gagner le cœur des deux sœurs. En effet, il est l’un des rares à avoir accepté cette proximité entre les deux sœurs. Entre elles, il n’y a aucune jalousie et lui ne tentera pas d’interférer dans la vie des deux, afin de les séparer.